Азербайджан обсудил с Италией развитие сотрудничества в ключевых отраслях экономики
Бизнес
- 08 сентября, 2025
- 19:16
Азербайджан и Италия обсудили перспективы стимулирования взаимных инвестиций и развитие сотрудничества в ключевых отраслях экономики.
Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Джаббаров отметил, что провел переговоры в режиме видеоконференции с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо.
"В ходе переговоров мы подчеркнули важность многогранного партнерства между странами. Обменялись мнениями о расширении сотрудничества в энергетике, промышленности, инновациях, торговле и других приоритетных секторах. Также обсудили стимулирование взаимных инвестиций и новые возможности сотрудничества", - написал министр в соцсети Х.
Последние новости
20:07
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РоссииДругие страны
19:56
Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестахДругие страны
19:47
В Ливане в результате израильских атак погибли пять человекДругие страны
19:41
Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты ИзраиляДругие страны
19:38
Северная Македония планирует конверсию угольных электростанций в газовые за счет азербайджанских поставокЭнергетика
19:33
В бюджет Азербайджана в этом году поступило 79,5 млн манатов от приватизации госимуществаФинансы
19:32
В Непале число погибших в ходе демонстраций достигло 19 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:28
В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожностиПроисшествия
19:23