Азербайджан обсудил с Италией развитие сотрудничества в ключевых отраслях экономики

Азербайджан и Италия обсудили перспективы стимулирования взаимных инвестиций и развитие сотрудничества в ключевых отраслях экономики.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Джаббаров отметил, что провел переговоры в режиме видеоконференции с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо.

"В ходе переговоров мы подчеркнули важность многогранного партнерства между странами. Обменялись мнениями о расширении сотрудничества в энергетике, промышленности, инновациях, торговле и других приоритетных секторах. Также обсудили стимулирование взаимных инвестиций и новые возможности сотрудничества", - написал министр в соцсети Х.