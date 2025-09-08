ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Азербайджан обсудил с Италией развитие сотрудничества в ключевых отраслях экономики

    Бизнес
    • 08 сентября, 2025
    • 19:16
    Азербайджан обсудил с Италией развитие сотрудничества в ключевых отраслях экономики

    Азербайджан и Италия обсудили перспективы стимулирования взаимных инвестиций и развитие сотрудничества в ключевых отраслях экономики.

    Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

    Джаббаров отметил, что провел переговоры в режиме видеоконференции с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо.

    "В ходе переговоров мы подчеркнули важность многогранного партнерства между странами. Обменялись мнениями о расширении сотрудничества в энергетике, промышленности, инновациях, торговле и других приоритетных секторах. Также обсудили стимулирование взаимных инвестиций и новые возможности сотрудничества", - написал министр в соцсети Х.

    Азербайджан Италия Микаил Джаббаров сотрудничество
    Azərbaycan İtaliya ilə qarşılıqlı investisiyaların təşviqi üzrə perspektivləri müzakirə edib

    Последние новости

    20:07

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Другие страны
    19:56

    Глава МВД Непала подал в отставку из-за гибели людей на протестах

    Другие страны
    19:47

    В Ливане в результате израильских атак погибли пять человек

    Другие страны
    19:41

    Хуситы заявили об атаках дронами на аэропорты Израиля

    Другие страны
    19:38

    Северная Македония планирует конверсию угольных электростанций в газовые за счет азербайджанских поставок

    Энергетика
    19:33

    В бюджет Азербайджана в этом году поступило 79,5 млн манатов от приватизации госимущества

    Финансы
    19:32

    В Непале число погибших в ходе демонстраций достигло 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:28

    В Баку водитель автобуса сбил светофор по неосторожности

    Происшествия
    19:23

    Ас-Сиси: Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты

    Другие страны
    Лента новостей