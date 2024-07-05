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Азербайджан обсудил с ISO применение международных стандартов

Азербайджан обсудил с ISO применение международных стандартов В Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком состоялась встреча с заместителем генерального секретаря Международной организации по стандартизации (ISO) Сильвио Дулински.
Бизнес
5 июля 2024 г. 17:36
Азербайджан обсудил с ISO применение международных стандартов

В Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком состоялась встреча с заместителем генерального секретаря Международной организации по стандартизации (ISO) Сильвио Дулински.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

На встрече замглавы Госслужбы Ильгар Гасанов проинформировал представителей ISO о проводимой в стране работе по инфраструктуре качества. Гасанов также рассказал о реформах, проводимых в сферах стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия, о мерах, реализуемых для внедрения новых стандартов в рамках "Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы".

В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно политики ISO в области обеспечения качества, дальнейшего продвижения международных стандартов и других вопросов.

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