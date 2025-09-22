Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Азербайджан обсудил с IFC развитие ГЧП проектов

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 18:28
    Азербайджан обсудил с IFC развитие ГЧП проектов

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел переговоры с региональным менеджером Международной финансовой корпорации (IFC) Томасом Лубеком.

    Как передает Report со ссылкой на Минэкономики, встреча состоялась в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

    Стороны обсудили возможности сотрудничества в развитии проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сферах транспорта, энергетики, водного хозяйства и социальной инфраструктуры.

    Также обсуждались вопросы применения механизмов ГЧП в Азербайджане, реализации совместных проектов в инфраструктурном и социальном секторах, роль международных финансовых институтов в этом процессе.

