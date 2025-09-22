Азербайджан обсудил с IFC развитие ГЧП проектов

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел переговоры с региональным менеджером Международной финансовой корпорации (IFC) Томасом Лубеком.

Как передает Report со ссылкой на Минэкономики, встреча состоялась в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в развитии проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сферах транспорта, энергетики, водного хозяйства и социальной инфраструктуры.

Также обсуждались вопросы применения механизмов ГЧП в Азербайджане, реализации совместных проектов в инфраструктурном и социальном секторах, роль международных финансовых институтов в этом процессе.