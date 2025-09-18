Азербайджан обсудил с ЕС финансирование транспорта

Азербайджан и Европейская Комиссия провели обмен мнениями по проекту соглашения о финансировании программ разминирования, управления водными ресурсами и устойчивому развитию транспортной отрасли.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи министра экономики Микаила Джаббарова с комиссаром Европейского Союза (ЕС) по вопросам расширения Мартой Кос.

Стороны с удовлетворением подчеркнули, что Евросоюз является одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана, отметили динамичное развитие взаимных экономических связей, особенно в сфере энергетики и инвестиций.

Также отмечено, что существуют большие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества в сфере транспорта.

На встрече также были обсуждены инвестиционные инициативы в сферах энергетики, цифровой экономики, транспорта, частного сектора и других областях в рамках новой стратегии глобальной координации Евросоюза Global Gateway.