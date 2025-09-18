Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Азербайджан обсудил с ЕС финансирование транспорта

    18 сентября, 2025
    • 20:21
    Азербайджан обсудил с ЕС финансирование транспорта

    Азербайджан и Европейская Комиссия провели обмен мнениями по проекту соглашения о финансировании программ разминирования, управления водными ресурсами и устойчивому развитию транспортной отрасли.

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи министра экономики Микаила Джаббарова с комиссаром Европейского Союза (ЕС) по вопросам расширения Мартой Кос.

    Стороны с удовлетворением подчеркнули, что Евросоюз является одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана, отметили динамичное развитие взаимных экономических связей, особенно в сфере энергетики и инвестиций.

    Также отмечено, что существуют большие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества в сфере транспорта.

    На встрече также были обсуждены инвестиционные инициативы в сферах энергетики, цифровой экономики, транспорта, частного сектора и других областях в рамках новой стратегии глобальной координации Евросоюза Global Gateway.

    Лента новостей