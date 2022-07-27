О нас

Азербайджан обсудил расширение экономического сотрудничества с Египтом

Азербайджан обсудил расширение экономического сотрудничества с Египтом Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с помощником министра иностранных дел Египта по европейским вопросам Ихабом Насром.
Бизнес
27 июля 2022 г. 18:28
Азербайджан обсудил расширение экономического сотрудничества с Египтом

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с помощником министра иностранных дел Египта по европейским вопросам Ихабом Насром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Заместитель министра подчеркнул важность связей с Египтом и поздравил Ихаба Насра с Днем Революции в Египте.

Говоря об инвестиционном сотрудничестве, наряду с другими сферами экономики, Э.Алиев пригласил египетских бизнесменов принять участие в реализации проектов на освобожденных от оккупации территориях.

И.Наср подчеркнул заинтересованность своей страны в расширении связей с Азербайджаном, поделился мнением о направлениях развития партнерства.

На встрече обсуждались вопросы расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan, Egypt mull expansion of economic cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Misirlə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

Самое важное

Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
26 июля 2022 г. 11:52
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
26 июля 2022 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
25 июля 2022 г. 17:40
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев наградил Резу Дегати
Президент Ильхам Алиев наградил Резу Дегати
25 июля 2022 г. 15:21
Президент: Каждый государственный деятель должен быть поддержкой и опорой для ветеранов
Президент: Каждый государственный деятель должен быть поддержкой и опорой для ветеранов
25 июля 2022 г. 14:32
Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника
Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника
25 июля 2022 г. 14:29
До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов
До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов
25 июля 2022 г. 13:08
Назначен новый глава ИВ Масаллинского района
Назначен новый глава ИВ Масаллинского района
25 июля 2022 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi