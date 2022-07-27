Азербайджан обсудил расширение экономического сотрудничества с Египтом

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с помощником министра иностранных дел Египта по европейским вопросам Ихабом Насром.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с помощником министра иностранных дел Египта по европейским вопросам Ихабом Насром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Заместитель министра подчеркнул важность связей с Египтом и поздравил Ихаба Насра с Днем Революции в Египте.

Говоря об инвестиционном сотрудничестве, наряду с другими сферами экономики, Э.Алиев пригласил египетских бизнесменов принять участие в реализации проектов на освобожденных от оккупации территориях.

И.Наср подчеркнул заинтересованность своей страны в расширении связей с Азербайджаном, поделился мнением о направлениях развития партнерства.

На встрече обсуждались вопросы расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.