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Азербайджан обсудил направления сотрудничества с японской компанией

Азербайджан обсудил направления сотрудничества с японской компанией Обсуждены направления сотрудничества с японской компанией Japan Tobacco International.
Бизнес
21 января 2023 г. 15:25
Азербайджан обсудил направления сотрудничества с японской компанией

Обсуждены направления сотрудничества с японской компанией Japan Tobacco International.

Как сообщает Report, об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках участия президента Ильхама Алиева во Всемирном экономическом форуме в Давосе, 19 января провел встречу с представителями Japan Tobacco International. Был проведен обмен мнениями о благоприятных экономических возможностях нашей страны, бизнес-среде и направлениях сотрудничества с компанией", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan exchanges views on directions of cooperation with Japanese company
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Yaponiya şirkəti ilə əməkdaşlıq istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparıb

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