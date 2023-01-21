Азербайджан обсудил направления сотрудничества с японской компанией

Обсуждены направления сотрудничества с японской компанией Japan Tobacco International.

Обсуждены направления сотрудничества с японской компанией Japan Tobacco International.

Как сообщает Report, об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках участия президента Ильхама Алиева во Всемирном экономическом форуме в Давосе, 19 января провел встречу с представителями Japan Tobacco International. Был проведен обмен мнениями о благоприятных экономических возможностях нашей страны, бизнес-среде и направлениях сотрудничества с компанией", - отметил министр.