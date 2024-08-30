Азербайджан обновляет требования к минеральным водам по мировым стандартам

13:55

Азербайджан обновляет стандарт для минеральных вод и приводит их к мировым стандартам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский институт стандартизации (AZSTANDART) при Государственной службе антимонопольного и потребительского рыночного надзора Министерства экономики.

Основная цель обновления стандарта - обеспечить соответствие минеральных вод, международным стандартам, нормам, правилам и рекомендациям, а также национальным стандартам других стран и современным достижениям науки, техники и технологий.

В рамках работы над новым ГОСТом прошла встреча представителей AZSTANDART и компаний Sirab и Badamli - ведущих производителей минеральных вод в Нахчыване. Предложения обеих компаний были учтены в проекте по подготовке обновленного стандарта.

Ожидается, что принятие нового стандарта позволит расширить экспорт азербайджанских минеральных вод в более чем 18 стран, а также полностью удовлетворить потребности местных потребителей в качественной питьевой минеральной воде.