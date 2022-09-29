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Азербайджан обменивается налоговой информацией со 136 странами

Азербайджан обменивается налоговой информацией со 136 странами Государственная налоговая служба Министерства экономики в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам обменивается информацией со 136 странами, и таким образом, получает доступ к широкомасштабной налоговой информации.
Бизнес
29 сентября 2022 г. 14:52
Азербайджан обменивается налоговой информацией со 136 странами

Государственная налоговая служба Министерства экономики в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам обменивается информацией со 136 странами, и таким образом, получает доступ к широкомасштабной налоговой информации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на структуру.

В информации отмечается, что "Многостороннее соглашение между уполномоченными органами об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам" (2017) и "Многостороннее соглашение между уполномоченными органами об обмене отчетами между странами" (2021) служат сохранению налоговой базы в стране, предотвращению уклонения от уплаты налогов и ведению борьбы за перечисление прибыли в другие страны.

Поскольку за минувший период к многосторонним соглашениям присоединились новые члены Азербайджан в рамках автоматического обмена информацией о финансовых счетах будет обмениваться информацией со 116 странами, а в рамках автоматического обмена отчетами между странами - с 90 странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan exchanges tax data with 136 countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 136 ölkə ilə vergi məlumatlarının mübadiləsini həyata keçirir

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