Азербайджан обменивается налоговой информацией со 136 странами

Государственная налоговая служба Министерства экономики в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам обменивается информацией со 136 странами, и таким образом, получает доступ к широкомасштабной налоговой информации.

Государственная налоговая служба Министерства экономики в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам обменивается информацией со 136 странами, и таким образом, получает доступ к широкомасштабной налоговой информации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на структуру.

В информации отмечается, что "Многостороннее соглашение между уполномоченными органами об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам" (2017) и "Многостороннее соглашение между уполномоченными органами об обмене отчетами между странами" (2021) служат сохранению налоговой базы в стране, предотвращению уклонения от уплаты налогов и ведению борьбы за перечисление прибыли в другие страны.

Поскольку за минувший период к многосторонним соглашениям присоединились новые члены Азербайджан в рамках автоматического обмена информацией о финансовых счетах будет обмениваться информацией со 116 странами, а в рамках автоматического обмена отчетами между странами - с 90 странами.