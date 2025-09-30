Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджан нарастил ненефтегазовый экспорт в Россию на 8%

    Бизнес
    • 30 сентября, 2025
    • 11:01
    Азербайджан в январе–августе 2025 года экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $814,1 млн, что на 8,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает Report, такие данные приведены в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    За тот же период экспорт в Турцию составил $394,5 млн (соответствует показателю 8 месяцев прошлого года), в Швейцарию - $220,2 млн (рост на 39,6%). В Грузию поставки достигли $216,4 млн (рост в 2 раза), в Украину - $131,8 млн (рост на 31,4%).

    В целом за 8 месяцев 2025 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до $2,4 млрд.

    Россия Турция Швейцария Грузия Украина ненефтегазовый экспорт
