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    ​Азербайджан намерен увеличить количество таможенно-пропускных пунктов

    Шахин Багиров: В настоящее время ведутся переговоры с соседними странами

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Большинство пропускных пунктов на азербайджано-иранской границе в настоящее время не функционируют.

    Как передает Report, об этом сказал журналистам заместитель председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров: "Мы стараемся возобновить их деятельность".

    Ш.Багиров заметил, что ГТК ведет переговоры с соседними странами по созданию новых и усовершенствованию деятельности имеющихся таможенно-пропускных пунктов: "Также обсуждается переход таможенно-пропускных пунктов на 24-часовой режим работы". 

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