​Азербайджан намерен увеличить количество таможенно-пропускных пунктов

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Большинство пропускных пунктов на азербайджано-иранской границе в настоящее время не функционируют.

Как передает Report, об этом сказал журналистам заместитель председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров: "Мы стараемся возобновить их деятельность".

Ш.Багиров заметил, что ГТК ведет переговоры с соседними странами по созданию новых и усовершенствованию деятельности имеющихся таможенно-пропускных пунктов: "Также обсуждается переход таможенно-пропускных пунктов на 24-часовой режим работы".