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Азербайджан начинает сотрудничество с тайской компанией

Азербайджан начинает сотрудничество с тайской компанией 14:14 Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, Агентство по развитию экономических зон (АРЭЗ) и тайская компания “Supreme Pharmatech Co., LTD" подписали трехсторонний Меморандум о взаимопонимании.
Бизнес
15 июля 2023 г. 14:54
Азербайджан начинает сотрудничество с тайской компанией

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, Агентство по развитию экономических зон (АРЭЗ) и тайская компания “Supreme Pharmatech Co., LTD" подписали трехсторонний Меморандум о взаимопонимании.

Как передает Report, об этом сообщили в KOBİA.

Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, председатель правления АРЭЗ Эльшад Нуриев и генеральный директор компании "Supreme Pharmatech CO., LTD” Юрий Нелепченко.

Меморандум предусматривает реализацию совместных мероприятий, программ и проектов в области фармацевтики, поддержку развития местного кадрового потенциала, организацию обучения МСП, проведение исследований, информирование и взаимодействие МСП, чтобы они могли внести свой вклад в сектор фармацевтики и пищевых добавок, а также реализацию совместных мероприятий по развитию местной сырьевой базы, включая производство фармацевтических продуктов в области развитие цепочки поставок.

Также в рамках мероприятия было подписано соглашение между АРЭЗ и совместной азербайджано-тайской компанией "Supreme Pharmatech Manufacturing".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan starts cooperation with Thai company
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Tailand şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayır

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