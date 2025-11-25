Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Азербайджан начал закупать гранат из Вьетнама

    Бизнес
    • 25 ноября, 2025
    • 16:11
    Азербайджан начал закупать гранат из Вьетнама

    В январе-сентябре этого года Азербайджан экспортировал 8 023 тонны граната на сумму $7,2 млн, что на 29% больше в стоимостном и на 28% больше в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, Азербайджан экспортировал в Россию 7 096 тонн (+27%) граната на сумму $6,5 млн (на 29% больше, чем год назад), в Украину 441 тонну (+63%) на сумму $360 тыс. (+38%), в Грузию 378 тонн (+45%) на сумму $273 тыс. (+58%).

    За отчетный период Азербайджан импортировал 71,23 тонны граната (рост в 3 раза) на сумму $146,2 тыс. (рост в 3 раза).

    Азербайджан импортировал из России 28 тонн на сумму $78,4 тыс. (год назад поставок не было), из Перу 10,7 тонн (-27%) на сумму $26,8 тыс. (-27%), из Турции 20,7 тонн (+в 4,2 раза) на сумму $24,8 тыс. (+в 4,3 раза).

    В этом году впервые за последние 14 лет (примечание: официальная статистика по внешней торговле в открытом доступе имеется до 2011 года) была осуществлена поставка из Вьетнама (0,05 тонн на сумму $0,2 тыс.).

