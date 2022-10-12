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Азербайджан начал поставки сухарей еще из двух стран

Азербайджан начал поставки сухарей еще из двух стран За 7 месяцев 2022 года в Азербайджан из-за рубежа было ввезено 400,14 тонн сухарей на сумму 761,1 тыс. долларов США.
Бизнес
12 октября 2022 г. 10:00
Азербайджан начал поставки сухарей еще из двух стран

За 7 месяцев 2022 года в Азербайджан из-за рубежа было ввезено 400,14 тонн сухарей на сумму 761,1 тыс. долларов США.

Согласно расчетам, проведенным Report на основе данных Госкомстата, это на 44% больше в стоимостном и на 42,8% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из России ввезено 200,39 тонны (+6,8%) сухарей на сумму 378,56 тыс. долларов США (+29,1%), из Турции 76,26 тонны (+36%) на сумму 209,96 тыс. долларов США (+30,2%), из Украины 32,13 тонны (-6%) на сумму 72,63 тыс. долларов США (+25%), из Ирана 82,96 тонны на сумму 66,62 тыс. долларов (год назад поставок не было), из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) закуплено 6,18 тонны продукции на сумму 21,76 тыс. долларов США.

В этом году впервые за последние 11 лет были осуществлены поставки из ОАЭ и Норвегии. Из Норвегии импортировано 0,02 тонны сухарей на сумму 0,32 тыс. долларов США.

За отчетный период Азербайджан экспортировал 51,38 тонны (+3,4 раза) сухарей на сумму 141,7 тыс. долларов США (+3,7 раза).

В этом году впервые за 11 лет были осуществлены поставки в Молдову.

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Версия на английском языке Azerbaijan starts importing dried crust from two more countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan daha iki ölkədən suxarı tədarük etməyə başlayıb

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