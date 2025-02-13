Азербайджан начал импортировать золото из трех стран

В прошлом году Азербайджан импортировал 41 078 кг золота (золото, другие полуфабрикаты в виде слитков, проволоки и профилей, пластин, листов, полос или лент толщиной более 0,15 мм, независимо от основы) на сумму 3 млрд 313 млн долларов США.

В прошлом году Азербайджан импортировал 41 078 кг золота (золото, другие полуфабрикаты в виде слитков, проволоки и профилей, пластин, листов, полос или лент толщиной более 0,15 мм, независимо от основы) на сумму 3 млрд 313 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это в 971 раз больше показателя годичной давности в стоимостном и в 507 раз - в количественном выражении.

За отчетный период Азербайджан импортировал золото из 10 стран, включая Австралию, США, Мексику, Казахстан и Россию.

Впервые за последние 13 лет поставки осуществлены из Мексики, Казахстана и России.

В 2024 году Азербайджан экспортировал 4 272 кг (+15%) золота на сумму 212 млн долларов США (+30%), из которых 4 270 кг (+15%) золота продано Швейцарии за 211,76 млн долларов США (+30%), а 2 кг (год назад поставок не было) - ОАЭ за 150 тыс. долларов США.