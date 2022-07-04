Азербайджан начал экспорт листового стекла в Ирландию

ЗАО “Azerfloat”, резидент Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон, начал экспорт в Ирландию листового белого прозрачного стекла.

ЗАО “Azerfloat”, резидент Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон, начал экспорт в Ирландию листового белого прозрачного стекла.

Как сообщили Report в Агентстве, первоначально было отправлено 140 тонн продукции.

Помимо Ирландии, Azerfloat экспортирует продукцию в еще ряд стран. На территории Сумгайытского химического промышленного парка при министерстве экономики на основе немецкой технологии компания осуществляет производство различных сортов цветного и прозрачного листового стекла. Завод компании по производству листового стекла является первым предприятием по производству термоформованного стекла в Азербайджане.