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Азербайджан начал экспорт листового стекла в Ирландию

Азербайджан начал экспорт листового стекла в Ирландию ЗАО “Azerfloat”, резидент Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон, начал экспорт в Ирландию листового белого прозрачного стекла.
Бизнес
4 июля 2022 г. 17:54
Азербайджан начал экспорт листового стекла в Ирландию

ЗАО “Azerfloat”, резидент Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон, начал экспорт в Ирландию листового белого прозрачного стекла.

Как сообщили Report в Агентстве, первоначально было отправлено 140 тонн продукции.

Помимо Ирландии, Azerfloat экспортирует продукцию в еще ряд стран. На территории Сумгайытского химического промышленного парка при министерстве экономики на основе немецкой технологии компания осуществляет производство различных сортов цветного и прозрачного листового стекла. Завод компании по производству листового стекла является первым предприятием по производству термоформованного стекла в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İrlandiyaya şüşə vərəqələrin ixracına başlayıb

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