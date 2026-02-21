Азербайджан начал экспорт антифриза в Доминиканскую Республику и Египет
Бизнес
- 21 февраля, 2026
- 17:30
Азербайджан в 2025 году экспортировал 708,31 тонны антифриза на сумму $570 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно 78% и на 71% больше, чем в 2024 году.
За отчетный период Азербайджан экспортировал антифриз в Ирак, Узбекистан, Грузию, Израиль, Туркменистан и другие страны.
В 2025 году впервые за 14 лет поставки осуществлены в Доминиканскую Республику (9,1 тонны на сумму $6,12 тыс.) и Египет (5,14 тонны на сумму $4,31 тыс.).
В 2024 году из 398 тонн экспортированного Азербайджаном антифриза 30% пришлось на долю Ирака, а 27,4% - на долю Туркменистана.
