Азербайджан может увеличить экспорт золота в Ирак

Азербайджан при желании может увеличить экспорт золота в Ирак.

Азербайджан при желании может увеличить экспорт золота в Ирак.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, крупные производители и импортеры золота из Ирака посетят Азербайджан и обсудят данный вопрос.

Абдуллаев также отметил, что январе текущего года AZPROMO и другие азербайджанские компании приняли участие в международной торговой выставке в Ираке: "Азербайджанский производитель воды подписал контракт и начал экспорт в Ирак. Это очень позитивный показатель, и мы хотим продолжить данную тенденцию".