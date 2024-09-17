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Азербайджан может увеличить экспорт золота в Ирак

Азербайджан может увеличить экспорт золота в Ирак Азербайджан при желании может увеличить экспорт золота в Ирак.
Бизнес
17 сентября 2024 г. 17:25
Азербайджан может увеличить экспорт золота в Ирак

Азербайджан при желании может увеличить экспорт золота в Ирак.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, крупные производители и импортеры золота из Ирака посетят Азербайджан и обсудят данный вопрос.

Абдуллаев также отметил, что январе текущего года AZPROMO и другие азербайджанские компании приняли участие в международной торговой выставке в Ираке: "Азербайджанский производитель воды подписал контракт и начал экспорт в Ирак. Это очень позитивный показатель, и мы хотим продолжить данную тенденцию".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İraqa qızıl ixracını artıra bilər

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