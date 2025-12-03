Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджан может открыть торговые дома в Карсе и Ыгдыре

    Бизнес
    • 03 декабря, 2025
    • 16:33
    Азербайджан может открыть торговые дома в Карсе и Ыгдыре

    Азербайджан рассматривает открытие торговых домов в турецких регионах Карс и Ыгдыр.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев.

    Он отметил, что расширение торговых отношений между турецкими провинциями Ыгдыр, Карс, Ардахан, Эрзурум, Агры и регионами Азербайджана (Нахчываном, Карабахом и Восточным Зангезуром), организация бизнес-форумов и увеличение взаимных деловых визитов входит в число приоритетных направлений двустороннего сотрудничества.

    Генконсул указал на хорошие возможности для дальнейшего развития сотрудничества во всех секторах экономики, включая сельское хозяйство, животноводство, логистику и туризм.

    Он подчеркнул, что в сфере туризма сложились особенно благоприятные условия, и взаимные визиты туристов будут способствовать укреплению связей между регионами.

    Алиев особо отметил привлекательность инвестиционных возможностей для турецкого бизнеса в промышленных парках Нахчывана и Карабаха, где государство предоставляет льготы инвесторам.

    Он напомнил, что 4 декабря бизнесмены из Карса отправятся с торговой миссией в Карабахский регион и назвал также успешным визит ыгдырских бизнесменов в Карабах в июне этого года.

    Генконсул также отметил возможность продолжения этой традиции в провинциях Ардахан, Эрзурум и Агры.

    Турция торговые дома Карс Ыгдыр экономическое сотрудничество Карабах Нахчыван туризм инвестиции сельское хозяйство промышленные парки Замин Алиев
    Azərbaycan Qars və İğdırda ticarət evləri aça bilər
    Türkiye's Kars, Igdir may host new Azerbaijan trade houses
    Elvis

    Последние новости

    17:22

    Губернатор: Зангезурский коридор открывает экономические возможности для приграничных регионов

    В регионе
    17:20

    СМИ: Трамп и Нетаньяху могут встретиться в частной резиденции президента США

    Другие страны
    17:02
    Фото

    Саудовская Аравия завершила экспертную оценку работы Счетной палаты Азербайджана

    Финансы
    16:58

    Турпоток из Европы в Азербайджан увеличился на 6%

    Туризм
    16:51

    Урсула фон дер Ляйен: ЕК планирует в 2026-2027гг выделить Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    16:49

    Венгрия и Словакия оспорят в суде решение ЕС о поэтапном отказе от российского газа

    Другие страны
    16:48

    В Азербайджане объединяются три телекоммуникационные компании

    Бизнес
    16:38
    Фото

    Военнослужащие Азербайджана, Турции, США и Пакистана провели совместные учения

    Армия
    16:33

    ЕК подготовила предложения по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026-2027гг

    Другие страны
    Лента новостей