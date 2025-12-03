Азербайджан может открыть торговые дома в Карсе и Ыгдыре

Азербайджан рассматривает открытие торговых домов в турецких регионах Карс и Ыгдыр.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев.

Он отметил, что расширение торговых отношений между турецкими провинциями Ыгдыр, Карс, Ардахан, Эрзурум, Агры и регионами Азербайджана (Нахчываном, Карабахом и Восточным Зангезуром), организация бизнес-форумов и увеличение взаимных деловых визитов входит в число приоритетных направлений двустороннего сотрудничества.

Генконсул указал на хорошие возможности для дальнейшего развития сотрудничества во всех секторах экономики, включая сельское хозяйство, животноводство, логистику и туризм.

Он подчеркнул, что в сфере туризма сложились особенно благоприятные условия, и взаимные визиты туристов будут способствовать укреплению связей между регионами.

Алиев особо отметил привлекательность инвестиционных возможностей для турецкого бизнеса в промышленных парках Нахчывана и Карабаха, где государство предоставляет льготы инвесторам.

Он напомнил, что 4 декабря бизнесмены из Карса отправятся с торговой миссией в Карабахский регион и назвал также успешным визит ыгдырских бизнесменов в Карабах в июне этого года.

Генконсул также отметил возможность продолжения этой традиции в провинциях Ардахан, Эрзурум и Агры.