Азербайджан может экспортировать гранаты в страны ЕС

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан может экспортировать гранат в четыре страны ЕС - Германию, Францию, Латвию и Польшу.

Об этом рассказал Report секретарь Ассоциации производителей и экспортеров граната Шахин Гасанли.

По его словам, в этом направлении ведутся переговоры, ожидается заключение договоров.

Следует отметить, что в настоящее время основным направлением экспорта азербайджанского граната является соседняя Россия.

Представитель ассоциации отметил , что в этом году прогнозируется рост экспорта граната на 20-25% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что Азербайджан планирует экспортировать хурму в Польшу.