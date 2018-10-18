Азербайджан может экспортировать гранаты в страны ЕС

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан может экспортировать гранат в четыре страны ЕС - Германию, Францию, Латвию и Польшу.
Об этом рассказал Report секретарь Ассоциации производителей и экспортеров граната Шахин Гасанли.
По его словам, в этом направлении ведутся переговоры, ожидается заключение договоров.
Следует отметить, что в настоящее время основным направлением экспорта азербайджанского граната является соседняя Россия.
Представитель ассоциации отметил , что в этом году прогнозируется рост экспорта граната на 20-25% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, что Азербайджан планирует экспортировать хурму в Польшу.
Aynur BayramovaАвтор новости
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