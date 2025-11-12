Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджан модернизировал "Портал зеленого роста"

    Бизнес
    12 ноября, 2025
    • 10:59
    Азербайджан модернизировал Портал зеленого роста

    Министерство экономики Азербайджана совместно с Гарвардским университетом разработало обновленную версию "Портала зеленого роста" (Green Growth Portal).

    Как сообщает Report, платформа, впервые представленная на COP29 в Баку, объединяет аналитические инструменты и данные для поддержки стран и инвесторов в реализации стратегий "зеленого" перехода.

    Портал интегрирован с Атласом экономической сложности Гарвардского университета и уже обслуживает более 1,7 млн пользователей.

    Обновленная версия дополнена новыми функциями и индексом Greenplexity, который оценивает готовность стран к переходу на низкоуглеродную экономику. Лидерами рейтинга стали Япония, Германия, Чехия, Франция и Китай.

    Окончательная версия портала будет представлена на конференции ООН по климату COP30 в Бразилии.

    "Yaşıl artım portalı"nın yeni versiyası yaradılıb

