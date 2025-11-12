Азербайджан модернизировал "Портал зеленого роста"

Министерство экономики Азербайджана совместно с Гарвардским университетом разработало обновленную версию "Портала зеленого роста" (Green Growth Portal).

Как сообщает Report, платформа, впервые представленная на COP29 в Баку, объединяет аналитические инструменты и данные для поддержки стран и инвесторов в реализации стратегий "зеленого" перехода.

Портал интегрирован с Атласом экономической сложности Гарвардского университета и уже обслуживает более 1,7 млн пользователей.

Обновленная версия дополнена новыми функциями и индексом Greenplexity, который оценивает готовность стран к переходу на низкоуглеродную экономику. Лидерами рейтинга стали Япония, Германия, Чехия, Франция и Китай.

Окончательная версия портала будет представлена на конференции ООН по климату COP30 в Бразилии.