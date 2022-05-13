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Азербайджан, Иран и Россия подпишут соглашение о трехстороннем транзите

Азербайджан, Иран и Россия подпишут соглашение о трехстороннем транзите Между Азербайджаном и Ираном подписано три протокола о сотрудничестве в таможенной сфере.
Бизнес
13 мая 2022 г. 13:47
Азербайджан, Иран и Россия подпишут соглашение о трехстороннем транзите

Между Азербайджаном и Ираном подписано три протокола о сотрудничестве в таможенной сфере.

Как передает Report со ссылкой на иранскую прессу, об этом сказал министр таможни Ирана Алирза Мугаддаси.

Документы были подписаны в Джульфе Алирзой Мугаддаси и председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафаром Мехтиевым.

По словам А.Мугаддаси, 13 статей протоколов, подписанных между официальными представителями таможни двух стран, будут способствовать еще большему развитию, ускорению и координации сотрудничества, экономических операций, таможенных процедур и двусторонних взаимосвязей: "В этих протоколах достигнуто соглашение о трехстороннем транзите между Ираном, Азербайджаном и Россией".

Министр таможни Ирана отметил, что азербайджанские представители согласились со статьями этих протоколов, в настоящее время необходимо подписать в Тегеране трехстороннее соглашение.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Iran, Russia to sign agreement on trilateral transit
Версия на азербайджанском языке İran, Azərbaycan və Rusiya arasında üçtərəfli tranzit haqqında saziş imzalanacaq

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