Азербайджан импортировал из Перми более 11 тыс. кубометров пиломатериалов

С начала 2023 года из Пермского края вывезено 11 399,7 кубометров лесопродукции (пиломатериалы хвойных и лиственных пород) в Азербайджан.

С начала 2023 года из Пермского края вывезено 11 399,7 кубометров лесопродукции (пиломатериалы хвойных и лиственных пород) в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), по этим поставкам оформлено 104 фитосанитарных сертификата.

В сообщение говорится, что 26 января Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролирована отправка из Пермского края 360 кубометров пиломатериалов хвойных пород в Азербайджан. Были отобраны образцы древесной продукции и переданы в Пермский филиал подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИКР».

Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, в результате чего было оформлено три фитосанитарных сертификата.