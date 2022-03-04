Азербайджан импортировал из Башкортостана 14 тонн мяса индейки

Управлением Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Республике Башкортостан проконтролирована партия полуфабрикатов из мяса индейки в ассортименте, отправленная на экспорт в Азербайджан.

Управлением Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Республике Башкортостан проконтролирована партия полуфабрикатов из мяса индейки в ассортименте, отправленная на экспорт в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на Россельхознадзор, общий объем отгруженной продукции составил 13 тонн 982,4 кг.

Ведомством проведено ветеринарно-санитарное обследование предприятия-поставщика на соответствие требованиям Азербайджана.

Отобранные образцы полуфабрикатов из мяса индейки прошли лабораторные исследования в полном объеме в подведомственной Россельхознадзору лаборатории и соответствуют требованиям страны-импортера. На продукцию выдан экспортный ветеринарный сертификат формы 5Е.