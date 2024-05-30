Азербайджан и Вьетнам подписали документы по сотрудничеству в области МСБ

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) подписало ряд документов о сотрудничестве в рамках визита во Вьетнам, который состоялся при поддержке посольства Азербайджана в этой стране.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) подписало ряд документов о сотрудничестве в рамках визита во Вьетнам, который состоялся при поддержке посольства Азербайджана в этой стране.

Как сообщили Report в KOBİA, представители агентства и группа бизнесменов посетили столицу Вьетнама Ханой с целью изучения возможностей сотрудничества между малыми и средними предприятиями и установления сотрудничества с профильными организациями.

В рамках визита был подписан документ о сотрудничестве между KOBİA и Международным клубом деловых отношений Вьетнама. Документ предусматривает различные меры по развитию совместного сотрудничества и продвижению отношений между деловыми кругами двух стран.

В ходе визита представители KOBİA и бизнесмены приняли участие в Глобальном форуме бизнеса и инвестиций, организованном Вьетнамской национальной ассоциацией предпринимательства (VINEN) в Ханое.

В рамках форума был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между KOBİA и VINEN. Документ отражает сотрудничество в таких направлениях, как расширение экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между МСБ, обмен информацией и опытом по работе с МСБ. На форуме подписаны также протоколы о намерениях по сотрудничеству в области импорта и экспорта продовольственных и косметических товаров и совместного производства.