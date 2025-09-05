Азербайджан и Венгрия подписали три документа по итогам заседания межправкомиссии

В рамках XI заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии, проходившего в городе Будапеште, были подписаны три документа.

Об это сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Среди подписанных документов - протокол по итогам XI заседания Совместной комиссии, План действий на 2025-2027 годы между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Министерством сельского хозяйства Венгрии, Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским медицинским университетом, Университетом PECS Венгрии, SCANDENS PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD. и PANNONPHARMA.

Протокол подписали сопредседатели комиссии – министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Другие документы подписали уполномоченные представители соответствующих ведомств обеих сторон.