Азербайджан и Великобритания обсудили расширение торгового сотрудничества

Исполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPOMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев и посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд обсудили пути дальнейшего расширения взаимных торговых отношений.

Глава Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд обсудили пути дальнейшего расширения торгового сотрудничества.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня в ходе встречи с главой AZPROMO мы обсудили пути дальнейшего расширения взаимных торговых отношений. Особая благодарность Юсифу Абдуллаеву за ценный подарок", - говорится в публикации.