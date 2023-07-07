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Азербайджан и Великобритания обсудили расширение торгового сотрудничества

Азербайджан и Великобритания обсудили расширение торгового сотрудничества Исполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPOMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев и посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд обсудили пути дальнейшего расширения взаимных торговых отношений.
Бизнес
7 июля 2023 г. 13:04
Азербайджан и Великобритания обсудили расширение торгового сотрудничества

Глава Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд обсудили пути дальнейшего расширения торгового сотрудничества.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня в ходе встречи с главой AZPROMO мы обсудили пути дальнейшего расширения взаимных торговых отношений. Особая благодарность Юсифу Абдуллаеву за ценный подарок", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Böyük Britaniya ilə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə edib

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