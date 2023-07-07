Азербайджан и Великобритания обсудили расширение торгового сотрудничества
Азербайджан и Великобритания обсудили расширение торгового сотрудничестваИсполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPOMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев и посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд обсудили пути дальнейшего расширения взаимных торговых отношений.
Глава Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд обсудили пути дальнейшего расширения торгового сотрудничества.
Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.
"Сегодня в ходе встречи с главой AZPROMO мы обсудили пути дальнейшего расширения взаимных торговых отношений. Особая благодарность Юсифу Абдуллаеву за ценный подарок", - говорится в публикации.
Bu gün @azpromoaz ilə görüş zamanı qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi yollarını müzakirə etdik. Dəyərli hədiyyəyə görə Yusif Abdullayevə xüsusi təşəkkür. pic.twitter.com/wrmulBuoBI