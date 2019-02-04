Азербайджан и Узбекистан расширяют экономические связи

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Министр экономики Шахин Мустафаев сегодня совершит визит в Узбекистан.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы министерства экономики Аббас Алиев.

По его словам, наряду с Ш.Мустафаевым, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов также отправятся в Узбекистан.

"В Узбекистане пройдет ряд встреч. Будут обсуждены направления развития экономических связей, вопросы расширения связей в транспортно-транзитной сфере", - сказал представитель министерства.