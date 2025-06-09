Азербайджан и Узбекистан обсудят укрепление экономического партнерства

Укрепление азербайджано-узбекских связей обсудят на IV Ташкентском инвестиционном форуме.

Укрепление азербайджано-узбекских экономических связей обсудят на IV Ташкентском инвестиционном форуме.

Как сообщает Report, 11 июня, в третий день форума, пройдет панельная сессия на тему "Азербайджан - Узбекистан: вектор экономического партнерства".

"В мероприятии примут участие правительственные чиновники и лидеры бизнеса из обеих стран для укрепления двусторонней торговли, продвижения совместных инвестиционных проектов и изучения сотрудничества в таких секторах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, промышленность и цифровые технологии. На форуме также будут освещены региональные инициативы по налаживанию связей, включая Средний коридор, и представлены новые возможности для устойчивого экономического сотрудничества", - отмечается на сайте форума.

Спикерами от Азербайджана станут первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов и др.