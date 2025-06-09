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Азербайджан и Узбекистан обсудят укрепление экономического партнерства

Азербайджан и Узбекистан обсудят укрепление экономического партнерства Укрепление азербайджано-узбекских связей обсудят на IV Ташкентском инвестиционном форуме.
Бизнес
9 июня 2025 г. 09:28
Азербайджан и Узбекистан обсудят укрепление экономического партнерства

Укрепление азербайджано-узбекских экономических связей обсудят на IV Ташкентском инвестиционном форуме.

Как сообщает Report, 11 июня, в третий день форума, пройдет панельная сессия на тему "Азербайджан - Узбекистан: вектор экономического партнерства".

"В мероприятии примут участие правительственные чиновники и лидеры бизнеса из обеих стран для укрепления двусторонней торговли, продвижения совместных инвестиционных проектов и изучения сотрудничества в таких секторах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, промышленность и цифровые технологии. На форуме также будут освещены региональные инициативы по налаживанию связей, включая Средний коридор, и представлены новые возможности для устойчивого экономического сотрудничества", - отмечается на сайте форума.

Спикерами от Азербайджана станут первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов и др.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Özbəkistan iqtisadi tərəfdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə olunacaq
Версия на английском языке Azerbaijan and Uzbekistan to discuss strengthening economic partnership

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