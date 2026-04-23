Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение товарооборота

Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в соцсети Х.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы увеличения взаимных инвестиций, товарооборота, реализации совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также сотрудничества в промышленном секторе.

"Мы обсудили динамичную экономическую интеграцию и новые инициативы в рамках стратегического партнерства наших стран", - отметил Джаббаров.