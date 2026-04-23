Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение товарооборота
Бизнес
- 23 апреля, 2026
- 18:03
Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.
Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы увеличения взаимных инвестиций, товарооборота, реализации совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также сотрудничества в промышленном секторе.
"Мы обсудили динамичную экономическую интеграцию и новые инициативы в рамках стратегического партнерства наших стран", - отметил Джаббаров.
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48
Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультацииВнешняя политика
20:44
БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости АрменииВнешняя политика
20:30
В Ханкенди запускают городские автобусные маршрутыИнфраструктура
20:24
Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образованияВнешняя политика
20:09
ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против ИранаДругие страны
20:07