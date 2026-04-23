    Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение товарооборота

    Бизнес
    • 23 апреля, 2026
    • 18:03
    Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение товарооборота

    Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

    Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в соцсети Х.

    Отмечается, что стороны обсудили вопросы увеличения взаимных инвестиций, товарооборота, реализации совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также сотрудничества в промышленном секторе.

    "Мы обсудили динамичную экономическую интеграцию и новые инициативы в рамках стратегического партнерства наших стран", - отметил Джаббаров.

    Лазиз Кудратов Микаил Джаббаров Азербайджано-узбекские отношения
    Azərbaycan Özbəkistanla ticarət dövriyyəsinin artırılmasını müzakirə edib

    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    20:07

    CNN: Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

    Другие страны
