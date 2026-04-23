Azərbaycan Özbəkistanla ticarət dövriyyəsinin artırılmasını müzakirə edib
Biznes
- 23 aprel, 2026
- 17:33
Azərbaycan və Özbəkistan arasında qarşılıqlı sərmayələrin, ticarət dövriyyəsinin artırılması, birgə investisiya və infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, sənaye sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Bununla bağlı müzakirələr azərbaycanlı nazir ilə Özbəkistanın investisiya, sənaye və ticarət naziri Laziz Kudratov arasındakı görüşdə aparılıb.
"Ölkələrimizin strateji tərəfdaşlığını, dinamik iqtisadi inteqrasiyanı və yeni təşəbbüsləri vurğuladıq", - M.Cabbarov qeyd edib.
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
20:36
Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmürDigər ölkələr
20:34
Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıbFərdi
20:26
"Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıbFutbol
20:25
CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərirDigər ölkələr
20:20
Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olubXarici siyasət
20:20
Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyibDigər ölkələr
20:12
Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayırİnfrastruktur
20:08