Азербайджан и Турция введут таможенные льготы в отношении дополнительных видов товаров

Согласно протоколу о внесении изменений в преференциальное торговое соглашение между Азербайджаном и Турцией, между двумя странами будут дополнительно введены таможенные льготы в отношении 15 новых видов промышленных и других товаров.

Согласно протоколу о внесении изменений в преференциальное торговое соглашение между Азербайджаном и Турцией, между двумя странами будут дополнительно введены таможенные льготы в отношении 15 новых видов промышленных и других товаров.

Как передает Report, об этом заявил депутат Али Масимли на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он напомнил, что протокол о внесении изменений в преференциальное торговое соглашение был подписан в апреле этого года в Самсуне, Турция: “Наша главная цель - довести торговый оборот между двумя странами до 15 млрд долларов и увеличить ненефтяной экспорт. В результате этого соглашения будет получен большой опыт, который позволит в будущем расширить экспортный ареал товаров ненефтяного сектора”.