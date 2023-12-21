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Азербайджан и Турция подписали ряд документов

Азербайджан и Турция подписали ряд документов Азербайджан и Турция подписали ряд документов в рамках проходящего в Баку Азербайджано-турецкого инвестиционного форума.
Бизнес
21 декабря 2023 г. 12:25
Азербайджан и Турция подписали ряд документов

Азербайджан и Турция подписали ряд документов в рамках проходящего в Баку Азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

Как сообщает Report, в рамках форума подписан План действий между Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Общественным объединением "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TÜİB), предусматривающий увеличение объема торговли и инвестиций между двумя странами.

Кроме того, компании DO-DEM и Multipak Ambalaj подписали контракт, в рамках которого в Азербайджане будет построена фабрика по производству бумажной тары.

Подписанный между азербайджанской компанией Diplomat LTD и турецкой компанией Dogru Holding документ предусматривает строительство отеля в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоDocuments signed between Azerbaijan, Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Türkiyə arasında sənədlər imzalanıb

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