Азербайджан и Турция подписали ряд документов в рамках проходящего в Баку Азербайджано-турецкого инвестиционного форума.
Как сообщает Report, в рамках форума подписан План действий между Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Общественным объединением "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TÜİB), предусматривающий увеличение объема торговли и инвестиций между двумя странами.
Кроме того, компании DO-DEM и Multipak Ambalaj подписали контракт, в рамках которого в Азербайджане будет построена фабрика по производству бумажной тары.
Подписанный между азербайджанской компанией Diplomat LTD и турецкой компанией Dogru Holding документ предусматривает строительство отеля в Азербайджане.