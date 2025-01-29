Азербайджан и Турция обсудили укрепление экономического партнерства

17:34

Азербайджан и Турция обсудили укрепление экономического партнерства.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, обсуждения состоялись в рамках визита в Анкару на встрече с министром торговли Турции Омером Болатом.

Стороны обсудили укрепление азербайджано-турецкого экономического партнерства, увеличение торгового оборота, активную поддержку связей между бизнес-структурами и существующие возможности для достижения общих целей по продвижению инвестиций.