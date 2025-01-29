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Азербайджан и Турция обсудили укрепление экономического партнерства

Азербайджан и Турция обсудили укрепление экономического партнерства 17:34
Бизнес
29 января 2025 г. 17:46
Азербайджан и Турция обсудили укрепление экономического партнерства

Азербайджан и Турция обсудили укрепление экономического партнерства.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, обсуждения состоялись в рамках визита в Анкару на встрече с министром торговли Турции Омером Болатом.

Стороны обсудили укрепление азербайджано-турецкого экономического партнерства, увеличение торгового оборота, активную поддержку связей между бизнес-структурами и существующие возможности для достижения общих целей по продвижению инвестиций.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Türkiye mull strengthening economic partnership
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi tərəfdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə olunub

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