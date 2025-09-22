Азербайджан и "Trendyol" обсудили возможности реализации совместных проектов

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с президентом "Trendyol Group" Четином Чаглаяном обсудил возможности дальнейшего углубления экономического сотрудничества между двумя странами на новом этапе и реализацию совместных проектов.

Report сообщает об этом со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, встреча состоялась в рамках I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума (AIIF-2025), проходящего в Баку.

Министр отметил, что проводимые в Азербайджане реформы открывают широкие возможности для улучшения бизнес-среды, быстрого развития цифровой экономики и привлечения иностранных инвестиций.

На встрече обсуждались приоритеты экономического развития Азербайджана, расширение электронной торговли, внедрение цифровых решений и укрепление логистической инфраструктуры.

Встреча продолжилась обменом мнениями по дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества.