    Азербайджан и "Trendyol" обсудили возможности реализации совместных проектов

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 16:29
    Азербайджан и Trendyol обсудили возможности реализации совместных проектов

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с президентом "Trendyol Group" Четином Чаглаяном обсудил возможности дальнейшего углубления экономического сотрудничества между двумя странами на новом этапе и реализацию совместных проектов.

    Report сообщает об этом со ссылкой на Министерство экономики.

    Согласно информации, встреча состоялась в рамках I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума (AIIF-2025), проходящего в Баку.

    Министр отметил, что проводимые в Азербайджане реформы открывают широкие возможности для улучшения бизнес-среды, быстрого развития цифровой экономики и привлечения иностранных инвестиций.

    На встрече обсуждались приоритеты экономического развития Азербайджана, расширение электронной торговли, внедрение цифровых решений и укрепление логистической инфраструктуры.

    Встреча продолжилась обменом мнениями по дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества.

    Азербайджан Trendyol Микаил Джаббаров Турция
    Azərbaycan və "Trendyol" ortaq layihələrin reallaşdırılması imkanlarını müzakirə edib
    Azerbaijan, Trendyol discuss prospects for implementing joint projects

