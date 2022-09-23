Азербайджан и Сингапур обсудили устранение двойного налогообложения

Между Азербайджаном и Сингапуром проведены переговоры по проекту cоглашения об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество и предотвращению уклонения от уплаты налогов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.
Согласно информации, переговоры прошли в Сингапуре. Было подчеркнуто, что в случае подписания соглашения будут созданы благоприятные условия для инвесторов обеих стран и сформированы эффективные отношения по обмену информацией.
Стороны договорились приложить усилия для скорейшего согласования положений.