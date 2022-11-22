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Азербайджан и Сербия намерены расширить сотрудничество в ряде сфер

Азербайджан и Сербия намерены расширить сотрудничество в ряде сфер Существует потенциал для расширения связей между Азербайджаном и Сербией в сферах сельского хозяйства, промышленности, строительстве, энергетики, информационных технологиях и других областях.
Бизнес
22 ноября 2022 г. 13:35
Азербайджан и Сербия намерены расширить сотрудничество в ряде сфер

Существует потенциал для расширения связей между Азербайджаном и Сербией в сферах сельского хозяйства, промышленности, строительства, энергетики, информационных технологий и других областях.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов заявил на прошедшем в Белграде Азербайджано-сербском бизнес-форуме.

Он рассказал о проводимых в нашей стране экономических реформах, о созданных для предпринимателей и инвесторов благоприятных условиях, подчеркнул, что бизнес-форум будет способствовать расширению экономических связей, созданию новых возможностей для сотрудничества.

Специальный советник министра экономики Сербии Миряна Филипович отметила о заинтересованности своей страны в расширении связей с Азербайджаном. Она пригласила азербайджанские компании принять активное участие в реализуемых в Сербии проектах, охватывающих различные сферы.

Выступивший на форуме председатель правления Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров рассказал об инвестиционных возможностях экономической зоны, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов – о возможностях расширения сотрудничества между МСП Азербайджана и Сербии, руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев – о созданном в нашей стране благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, экспортном потенциале.

Форум состоялся 21 ноября при совместной организации Торгово-промышленной палаты Сербии (CCIS) и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В ходе визита азербайджанская делегация возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде, почтила его память.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Serbia eye expanding cooperation in several fields
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Serbiya bir sıra sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

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