Азербайджан и Румыния обсудили расширение сотрудничества в энергетической сфере

Азербайджан и Румыния обсудили расширение сотрудничества в различных сферах экономики, в том числе энергетической.

Азербайджан и Румыния обсудили расширение сотрудничества в различных сферах экономики, в том числе энергетической.

Как сообщает Report, обсуждения были проведены на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с министром энергетики Румынии Вирджилом-Даниэлем Попеску.

Министр экономики подчеркнул, что связи с Румынией успешно развиваются, отметил важность взаимных визитов и проведенных встреч для расширения сотрудничества. Было отмечено, что расширяется азербайджано-румынское торгово-экономическое партнерство, растет торговый оборот. В то же время между двумя странами существуют большие возможности для развития сотрудничества в энергетической, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах. Министр отметил взаимовыгодное сотрудничество бизнес-субъектов двух стран, эффективную деятельность SOCAR в Румынии.

В.Попеску заявил, что его страна придает значимость сотрудничеству с Азербайджаном, поделился мнением о перспективах реализации совместных экономических проектов.