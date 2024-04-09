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Азербайджан и Россия обсудили вопросы расширения экономических связей

Азербайджан и Россия обсудили вопросы расширения экономических связей Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров в рамках рабочего визита в Российскою Федерацию обсудил вопросы расширения экономических связей между двумя странами.
Бизнес
9 апреля 2024 г. 20:54
Азербайджан и Россия обсудили вопросы расширения экономических связей

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров в рамках рабочего визита в Российскою Федерацию обсудил вопросы расширения экономических связей между двумя странами.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

В рамках рабочего визита в Российскою Федерацию Микаил Джаббаров провел встречи с заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, министром экономического развития Максимом Решетниковым, председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, а также с руководителями ряда компаний и коммерческих структур РФ.

В ходе встреч было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество между странами расширяется благодаря тому большому значению, которое Азербайджан и Россия придают развитию двусторонних связей. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана и занимает первое место по импорту азербайджанской ненефтяной продукции. На встречах, в ходе которых обсуждались вопросы повестки дня развития азербайджано-российских экономических связей, были рассмотрены перспективы повышения динамики в торговле, транспорте, промышленности, машиностроении, судостроении, фармацевтике, инновациях, применении решений на основе искусственного интеллекта, финансах и других сферах.

Также была предоставлена информация о мерах по развитию ненефтяной промышленности Азербайджана, предлагаемых предпринимателям в промышленных зонах льготах и стимулах, возможностях реализации совместных проектов. Стороны обсудили направления совершенствования механизмов содействия сотрудничеству и вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Russia exploring possibilities of expanding economic relations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib

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