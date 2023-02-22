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Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы экономического сотрудничества

Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы экономического сотрудничества Азербайджан и Пакистан обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в различных сферах экономики, включая торговлю, инвестиции, промышленность и энергетику.
Бизнес
22 февраля 2023 г. 15:54
Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы экономического сотрудничества

Азербайджан и Пакистан обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в различных сферах экономики, включая торговлю, инвестиции, промышленность и энергетику.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с находящейся с визитом в Баку пакистанской делегацией.

На встрече с участием федерального министра Совета по инвестициям Пакистана Чаудри Салика Хусейна, министра промышленности и производства Сайеда Муртазы Махмуда и государственного министра нефти Мусадика Масуда Малика были подчеркнуты тесные дружеские и братские отношения между Пакистаном и Азербайджаном. Стороны отметили наличие большого потенциала для укрепления экономического сотрудничества, коснулись роли проведенных встреч и эффективных дискуссий в расширении партнерства.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan mull prospects of economic cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

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