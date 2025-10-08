Азербайджан и Оман создали Фонд прямых инвестиций на $200 млн

Азербайджанский инвестиционный холдинг и инвестиционное учреждение Омана подписали акционерное соглашение о создании Фонда прямых инвестиций стоимостью $200 млн.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

Документ подписан в рамках рабочего визита министра в Оман.

"Деятельность фонда будет способствовать укреплению двустороннего инвестиционного сотрудничества, внесет вклад в экономическое развитие наших стран путем реализации стратегических инвестиционных проектов в различных областях, таких как пищевая промышленность, здравоохранение, возобновляемая энергетика, потребительские товары и логистика в Азербайджане, Омане, Центральной Азии и других странах", - написал министр.

Within the framework of our working visit to the Sultanate of Oman, a Shareholders’ Agreement was signed between the Azerbaijan Investment Holding (@AzInvestHolding) and the Oman Investment Authority (@Oman_OIA) on the establishment of the #Azerbaijan–#Oman Direct Investment… pic.twitter.com/307XxFu1PN