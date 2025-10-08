Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Азербайджан и Оман создали Фонд прямых инвестиций на $200 млн

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 13:25
    Азербайджан и Оман создали Фонд прямых инвестиций на $200 млн

    Азербайджанский инвестиционный холдинг и инвестиционное учреждение Омана подписали акционерное соглашение о создании Фонда прямых инвестиций стоимостью $200 млн.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

    Документ подписан в рамках рабочего визита министра в Оман.

    "Деятельность фонда будет способствовать укреплению двустороннего инвестиционного сотрудничества, внесет вклад в экономическое развитие наших стран путем реализации стратегических инвестиционных проектов в различных областях, таких как пищевая промышленность, здравоохранение, возобновляемая энергетика, потребительские товары и логистика в Азербайджане, Омане, Центральной Азии и других странах", - написал министр.

    Азербайджан Оман Фонд прямых инвестиций Микаил Джаббаров
    Azərbaycan və Oman 200 milyon dollarlıq Birbaşa İnvestisiya Fondu yaradıb

    Последние новости

    14:02

    Премьер Азербайджана примет участие в форуме "Шелковый путь" в Тбилиси

    Внешняя политика
    13:57

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по химии

    Наука и образование
    13:55
    Фото

    Азербайджан обсудил создание совместного венчурного фонда с бизнес-клубом из США

    ИКТ
    13:48

    Сахиба Гафарова: Торговые отношения Азербайджана и Хорватии продолжают расти

    Милли Меджлис
    13:33

    Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте Макрону

    Другие страны
    13:29

    Мартин Купка: Чехия готова поставить трамваи и поезда для Бакметрополитена

    Инфраструктура
    13:29

    Спикер: Хорватия высоко оценивает экономические достижения Азербайджана

    Внешняя политика
    13:27

    Страны ОТГ поддержали инициативу создания Форума устойчивых городов

    Внешняя политика
    13:27

    Гордан Яндрокович: Хорватия поддерживает прогресс в нормализации отношений Баку и Еревана

    Внешняя политика
    Лента новостей