Азербайджан и Оман развивают двустороннее сотрудничество

В деятельность Азербайджано-Оманской рабочей группы по инвестициям планируется привлечь представителей частного сектора обеих стран.

Как сообщает Report, решение о создании группы было принято в ходе делового круглого стола, посвященного вопросам инвестиционного и торгового сотрудничества, который прошел в рамках визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Оман.

Министр представил участникам информацию о возможностях Азербайджана в сфере бизнеса и инвестиций, а также о приоритетных направлениях, где оманские инвесторы могут реализовать свои проекты. Он отметил, что в новых геоэкономических условиях Азербайджан превращается в важный транспортно-логистический центр, его экономический потенциал продолжает расти, создавая новые возможности для региональной интеграции. Среди приоритетов совместной деятельности названы укрепление деловых связей за счет перспективных проектов, которые способствуют диверсификации экономик обеих стран и усилению регионального партнерства.

В ходе встречи была подчеркнута важность обмена опытом по модели "Домов малого и среднего бизнеса" (KOB Evləri), поддержки решений, ускоряющих переход к зеленой энергетике, а также совместных инициатив в области цифровой трансформации.

Министр торговли, промышленности и продвижения инвестиций Омана Кайс бин Мухаммед аль-Юсеф отметил наличие значительного потенциала для расширения экономических связей между двумя странами. По его словам, углубление партнерства в сферах энергетики, инвестиций, туризма, инфраструктуры и высоких технологий отвечает целям устойчивого развития Азербайджана и Омана.

Во время круглого стола исполнительный директор AZPROMOЮсиф Абдуллаев и представитель платформы Invest Oman Джухайна аль-Балуши выступили с презентациями о бизнес- и инвестиционной среде обеих стран.

Кроме того, между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Торгово-промышленной палатой Омана (OCCI) был подписан Меморандум о взаимопонимании.