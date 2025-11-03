XRG подписало соглашение об условиях приобретения доли в ЗАО "Южный газовый коридор"

Международное инвестиционное энергетическое подразделение компании ADNOC - компания XRG - подписала с Министерством экономики Азербайджана не создающее юридических обязательств "Соглашение об основных условиях приобретения доли в ЗАО "Южный газовый коридор".

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение Минэкономики Азербайджана.

Подписание документа состоялось в рамках выставки ADIPEC, проходящей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Документ был подписан в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и XRG ASC об инвестициях в Южный газовый коридор", обмен которого состоялся в рамках встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном во время его визита в нашу страну в сентябре этого года.

Соглашение подписали министр экономики, председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Микаил Джаббаров и исполнительный председатель, генеральный исполнительный директор XRG Султан Ахмед Аль-Джабер.

"Это соглашение может расширить сотрудничество между SOCAR и XRG от добычи газа до надежной доставки энергоресурсов на рынки, стремящиеся диверсифицировать энергоснабжение в Европе. В то же время оно будет способствовать дальнейшему расширению отношений, основанных на стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ, включая экономические связи, сотрудничество по энергетическим проектам, а также экономическому развитию нашей страны и укреплению ее роли как надежного партнера", - говорится в информации.

Подписанный документ является третьим соглашением, достигнутым между SOCAR и XRG/ADNOC. Ранее стороны достигли соглашений о передаче SOCAR доли участия в месторождениях SARB и Umm Lulu, а также о продаже компании ADNOC доли участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон".

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор", начавшее свою деятельность в 2014 году, имеет доли в активах по добыче газа и в сети трубопроводов общей протяженностью 3 500 километров. Эта инфраструктура, имеющая транспортную мощность до 26 миллиардов кубометров в год, позволяет транспортировать природный газ из Каспийского бассейна в Южную Европу через Турцию.

Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с министерством промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и XRG (инвестиционная платформа ADNOC).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Соглашение было подписано Джаббаровым в рамках его делового визита в ОАЭ с министром промышленности и передовых технологий этой страны Султаном Ахмедом Аль-Джабером и ADNOC Group.

"Это соглашение расширит партнерство между SOCAR и XRG, сотрудничающих в области добычи природного газа, в направлении диверсификации энергоснабжения. Документ имеет стратегическое значение с точки зрения укрепления экономических связей между Азербайджаном и ОАЭ, привлечения инвестиций в энергетическую инфраструктуру нашей страны, диверсификации доходов и усиления роли надежного партнера", - говорится в публикации.