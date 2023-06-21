Азербайджан и МВФ обсудили результаты структурных реформ

Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили полученные в результате структурных реформ достижения.

Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили полученные в результате структурных реформ достижения.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"На встрече с делегацией во главе с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордо были обсуждены направления и вопросы повестки сотрудничества со структурой. Это макроэкономические показатели нашей страны и прогнозы, достижения, полученные в результате структурных реформ, реформы в области налоговой политики и администрирования", - написал министр.