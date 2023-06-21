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Азербайджан и МВФ обсудили результаты структурных реформ

Азербайджан и МВФ обсудили результаты структурных реформ Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили полученные в результате структурных реформ достижения.
Бизнес
21 июня 2023 г. 12:22
Азербайджан и МВФ обсудили результаты структурных реформ

Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили полученные в результате структурных реформ достижения.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"На встрече с делегацией во главе с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордо были обсуждены направления и вопросы повестки сотрудничества со структурой. Это макроэкономические показатели нашей страны и прогнозы, достижения, полученные в результате структурных реформ, реформы в области налоговой политики и администрирования", - написал министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, IMF mull progress made through structural reforms
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və IMF struktur islahatlarının nəticələrini müzakirə edib

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