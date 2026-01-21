Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    • 21 января, 2026
    • 20:03
    Азербайджан и Молдова обсудили углубление торгово-экономического сотрудничества

    Государственный секретарь Министерства иностранных дел Молдовы Сергей Михов и посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев в ходе встречи обсудили углубление торгово-экономического и отраслевого сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Молдовы.

    В ходе встречи собеседники отметили позитивную динамику молдавско-азербайджанских отношений и рассмотрели приоритетные вопросы двусторонней повестки дня.

    "Особое внимание было уделено координации и проведению двусторонних визитов в этом году, а также организации в Кишиневе очередного раунда межминистерских политических консультаций и заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

    В рамках встречи также обсуждались вопросы расширения двусторонней правовой базы, последние события в сфере региональной безопасности, а также пути углубления торгово-экономического и отраслевого сотрудничества. Отдельно стороны подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

    Azərbaycan və Moldova ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

