Азербайджан и Молдова обсудили углубление торгово-экономического сотрудничества

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Молдовы Сергей Михов и посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев в ходе встречи обсудили углубление торгово-экономического и отраслевого сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Молдовы.

В ходе встречи собеседники отметили позитивную динамику молдавско-азербайджанских отношений и рассмотрели приоритетные вопросы двусторонней повестки дня.

"Особое внимание было уделено координации и проведению двусторонних визитов в этом году, а также организации в Кишиневе очередного раунда межминистерских политических консультаций и заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

В рамках встречи также обсуждались вопросы расширения двусторонней правовой базы, последние события в сфере региональной безопасности, а также пути углубления торгово-экономического и отраслевого сотрудничества. Отдельно стороны подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.