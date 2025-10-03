Азербайджан и Литва обменялись мнениями о возврате НДС наличными

Азербайджан и Литва провели обмен мнениями о механизмах контроля на основе искусственного интеллекта, отслеживании контрольно-кассовых аппаратов с помощью искусственного интеллекта, а также о механизмах возврата налога на добавленную стоимость (НДС) наличными.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, в ведомстве состоялась встреча с делегацией Государственной налоговой инспекции Литвы. Встреча была организована с целью обмена знаниями и опытом в сфере анализа и отбора рисков.

Представители Государственной налоговой инспекции Литвы показали презентации по системе анализа и отбора рисков. Азербайджанские специалисты, в свою очередь, выступили с презентациями о процессе подготовки и представления электронных счетов-фактур, формировании деклараций по НДС, инструменте отчетности TaxesBI, налоговом контроле в режиме реального времени в соответствующей области, а также инновационных решениях, таких как Электронная информационная система правительства.

В ходе встречи также обсуждались возможности расширения взаимного сотрудничества, повышения прозрачности в налоговой сфере, администрирования НДС и применения искусственного интеллекта в налоговом управлении, совершенствования услуг для налогоплательщиков и внедрения современных подходов.