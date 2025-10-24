Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили увеличение взаимного товарооборота

    Азербайджан и Кыргызстан обсудили увеличение взаимного товарооборота

    Бизнес
    • 24 октября, 2025
    • 13:13
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили укрепление стратегического партнерства и экономических отношений.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети.

    "Было приятно встретиться в Баку с министром экономики и коммерции Кыргызстана Бакытом Сыдыковым в рамках 2-го заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств. Мы обсудили увеличение торгового оборота для укрепления стратегического партнерства и экономических связей наших стран, активную поддержку сотрудничества в сферах технологий и инноваций, сельского хозяйства, энергетики, логистики, инфраструктуры и других областях", - отметил министр.

    Микаил Джаббаров Кыргызстан Бакыт Сыдыков товарооборот
    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətləri açıqlanıb
    Spheres for expanding economic ties between Azerbaijan, Kyrgyzstan revealed

