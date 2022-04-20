Азербайджан и Кыргызстан намерены открыть торговые дома в Баку и Бишкеке

Азербайджан и Кыргызстан изучат вопрос об учреждении Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане и Торгового дома Азербайджана в Кыргызстане.

Баку и Бишкек изучат вопрос об учреждении Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане и Торгового дома Азербайджана в Кыргызстане.

Как передает Report, об этом говорится в Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанной сегодня по итогам встречи президентов Азербайджана и Кыргызстана в Баку.

В документе отмечается важность создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, организации взаимных деловых мероприятий с целью установления и развития двусторонних деловых связей, определения конкретных направлений двустороннего сотрудничества, а также поддерживают прямые контакты по линии деловых кругов, торговых и промышленных палат, отраслевых ассоциаций и объединений бизнеса двух стран.

"Стороны, отмечая, что взаимные инвестиции являются одним из важных факторов экономического сотрудничества, выражают готовность поддерживать, защищать и поощрять инвестиции в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в декларации, отмечая также важность развития инвестиционного сотрудничества посредством реализации крупных и стратегически важных проектов в сфере энергетики, агропромышленного комплекса и инфраструктурных проектов.

Стороны также готовы реализовать инвестиционные проекты, направленные на развитие зеленой экономики, а именно в сфере возобновляемых источников энергии, органической продукции и экотуризма.