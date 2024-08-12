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Азербайджан и Красноярский край укрепляют экономическое сотрудничество

Азербайджан и Красноярский край укрепляют экономическое сотрудничество Бизнесмены из Красноярского края России намерены расширять связи с Азербайджаном в таких сферах, как машиностроение и металлургия, туризм, пищевая промышленность и агропромышленный комплекс.
Бизнес
12 августа 2024 г. 12:33
Азербайджан и Красноярский край укрепляют экономическое сотрудничество

Бизнесмены из Красноярского края России намерены расширять связи с Азербайджаном в таких сферах, как машиностроение и металлургия, туризм, пищевая промышленность и агропромышленный комплекс.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель красноярского регионального отделения "Деловой России" Антон Жеребцов в заявлении по итогам рабочего визита делегации бизнесменов региона в Баку.

По его словам, цель поездки - расширение взаимодействия с партнерами в дружественных странах в самых разных отраслях экономики: "Мы также активно сотрудничаем в привлечении импортозамещающих технологий. Участники делегации ознакомились с возможностями флагманов автомобильной и пищевой промышленности Азербайджана. Кроме того, обсудили перспективы туристического потенциала наших стран".

В рамках поездки руководители компаний Красноярского края провели встречу с представителями Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Торгово-промышленной палаты, Русской общины, а также с торговым представителем Азербайджана. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия регионов Енисейской Сибири с Азербайджанской Республикой.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Krasnoyarsk iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirir

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