Азербайджан и Казахстан имеют нереализованный потенциал сотрудничества в энергетике, транспорте, финансах

Азербайджан и Казахстан имеют нереализованный потенциал сотрудничества в энергетике, транспорте, финансах

Азербайджан и Казахстан выступают в качестве системообразующих узлов региона Шелкового пути и формируют согласованную геоэкономическую стратегию, включающую приоритеты экономической диверсификации, расширения внешнеторговых потоков и укрепления трансрегиональной связанности.

Как сообщает Report, такая рекомендация указана в аналитическом докладе о перспективах углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, подготовленного Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) и Институтом развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.

"Расширяющееся экономическое партнерство между Азербайджаном и Казахстаном опирается на прочную основу стратегических отношений и углубляющегося союзнического сотрудничества, полностью поддерживаемого лидерами обеих стран", - отмечается в докладе.

При этом, указывается, что несмотря на положительную динамику двустороннего товарооборота, сохраняется значительный нереализованный потенциал в таких секторах, как углеводородная и возобновляемая энергетика, транспорт и логистика, финансовые услуги, телекоммуникации и агропродовольственная торговля.

Авторы доклада указывают, что в 2023 году страны поставили перед собой амбициозную цель — довести объем взаимной торговли до $1 млрд: "Товарооборот в 2024 году составил около $533 млн, что, тем не менее, представляет собой существенный рост по сравнению с предыдущим годом. При этом остается значительный неиспользованный потенциал, поскольку текущие объемы торговли охватывают лишь малую часть возможного экономического взаимодействия".

В нем указывается, что с 2005 года совокупный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Азербайджана в Казахстан составил $410 млн, а из Казахстана в Азербайджан - $149,7 млн. В Казахстане в настоящее время зарегистрировано более 1 700 компаний с участием азербайджанского капитала. Кроме того, шесть компаний с азербайджанским участием работают в МФЦА, в основном в сферах информационных технологий, транспорта и логистики.

Гюльнар Махмудова