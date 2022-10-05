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Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере инфраструктуры халяльного качества

Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере инфраструктуры халяльного качества Между Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики и Институтом стандартизации и метрологии Казахстана подписан меморандум о взаи
Бизнес
5 октября 2022 г. 11:46
Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере инфраструктуры халяльного качества

Между Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики и Институтом стандартизации и метрологии Казахстана подписан меморандум о взаимопонимании в сфере инфраструктуры халяльного качества.

Report сообщает об этом со ссылкой на Госслужбу.

Документ был подписан в рамках ежегодного собрания Международной организации по стандартизации (ISO) в ОАЭ, где был представлен AZSTAND.

Стороны договорились об обмене опытом по стандартизации халяльной продукции, подготовке специалистов, техническом сотрудничестве и стимулирующих мерах по сертификации халяльных продуктов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan halal keyfiyyət infrastrukturu sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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